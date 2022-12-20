安克生醫（4188）積極布局全球市場，日前參展全球最大醫材展「德國杜賽道夫醫材展MEDICA」，獲得來自35國的客戶積極洽詢。安克生醫總經理李伊俐表示，為爭取歐盟保險給付，現正規劃於瑞士啟動臨床合作案，爭取獲得保險碼，屆時將對歐盟業務推廣有極大助益。

隨著疫情趨緩，全球最大醫材展「德國杜賽道夫醫材展MEDICA」去年恢復實體舉辦，今年更匯集5,500多家廠商參展，涵蓋全球產、官、學及各相關領域業者，彼此交流熱絡，尋找合作商機。

李伊俐指出，安克生醫此次也率團前往參展，已獲歐盟CE、美國FDA、台灣TFDA上市許可的超音波智慧睡眠檢測「安克呼止偵」吸引來自35國、近50組的客戶前來洽詢；該智慧醫材能在清醒狀態下，10分鐘完整呼吸中止症的風險評估，讓所有客戶都對此創新技術給予高度評價。

安克生醫超音波智慧睡眠檢測，除能迅速篩檢出中重度的睡眠呼吸中止症，更透過AI超音波的獨家專利技術，擴大應用於「伴隨性檢測」，在評估睡眠呼吸中止症的同時，輔助醫師掌握完整呼吸道資訊，提供最適當的治療方向，透過擴大領域的應用，替產品創造更大的價值。

李伊俐強調，為爭取歐盟保險碼來獲得保險給付，現正規劃於瑞士啟動臨床合作案，合作後之成果，將用於睡眠呼吸中止症的舌肌神經刺激治療之成效評估與追蹤；一旦爭取到保險給付，將對歐洲各國業績及業務推廣，產生極大幫助。