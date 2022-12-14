因金門高粱酒遭禁止輸入，加上小三通遲遲未開，立委陳玉珍等人日前組團赴陸進行洽談，行政院長蘇貞昌、衛福部長薛瑞元卻稱大陸可能會來台搶藥，引起各界討論，甚至傳出普拿疼已開始缺貨的消息。不過有鄉民分析，大陸若真的在搶物資，全世界應該感到皆大歡喜才對。

蘇貞昌日前針對小三通議題，嗆出一句「如果輕率的大開國門，過去大陸到香港搶藥的情況大家都知道」，讓對岸是否會來台搶藥成為近日討論重點，網路上更傳出普拿疼開始缺貨的消息。但依先前資訊顯示，自台灣開始大規模施打疫苗後，民眾因擔憂副作用問題，早就開始大量購買普拿疼，甚至頻頻傳出缺貨問題，因此早有許多醫師解惑，普拿疼主要成分為乙醯胺酚（acetaminophen），只要是含有類似成分的藥品，都具有退燒、止痛的功能。

醫師鄉民「Tosca」今（14）日也在PTT政黑板分析，acetaminophen是一種古老又「廉價」的藥物，目前健保價1顆在0.2至0.4元左右，一罐1千顆的不會超過400元，很難想像這種全世界都不缺的藥物要怎麼缺。

他指出，過去各國政府為了確保物資充足，準備了許多的口罩、快篩及各種藥物，但如今陸續走出疫情，包括疫苗在內，這些物資基本上都滿出來，「所以其實現在中國開始搶物資，全世界應該要感到皆大歡喜」。