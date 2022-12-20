立委蘇巧慧表示，九合一選舉後的結果，確實代表政府可以做的事情還有更多，民進黨應該要回應人民。（游念育攝）

九合一選舉民進黨重挫，黨主席蔡英文請辭，但行政院長蘇貞昌卻被慰留，黨內出現反彈聲浪，而年底內閣重組黨內也出現希望能打改變的聲音，對於蘇貞昌的去留也備受矚目，對此，蘇貞昌女兒立委蘇巧慧表示，九合一選舉後的結果，確實代表政府可以做的事情還有更多，民進黨應該要回應人民。

蘇巧慧說，但這些不影響政府施政的腳步，大家會繼續努力，立法院繼續運作，內閣人選取決於總統的決定，她相信總統會很快跟大家報告。

被問到會不會心疼爸爸，蘇巧慧表示，做一天和尚撞一天鐘，每個人都該在自己的工作上努力，每個人都很辛苦都在努力。

至於蘇貞昌心情是否受到影響，蘇巧慧指出，院長依然出席所有公開活動不管各式各樣的，會做好每個工作，院長去留不是重點。

蘇巧慧說，（院長）他常常說，如果大家有好的人選，樂意幫大家寫推薦信，但院長工作上就是把國家顧好，讓人民生活更好就是他的責任。