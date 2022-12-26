今（26）日是2022九合一大選落幕滿月，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆也在臉書發表了評論。他認為，雖然總統府預告將召開國安會議，但那不會、也不應是民進黨的敗選檢討會議，因此民進黨迄今還欠社會一個敗選檢討報告。

游盈隆今在臉書發文指出，會要求民進黨要提出像樣的敗選檢討報告，是因為民進黨是執政黨，必須回應社會的不滿、期待與要求，這是民主政府的基本責任。而所謂回應社會，具體地說，就是負責任地回應廣大黨員、支持者與人民，「民進黨的敗選檢討不只是家務事，大家都睜大眼睛在看」。

游盈隆提到，基於各種不同理由，選後陸續有人宣布退出民進黨，其中包括民進黨中執委、市議員、地方重要支持者等。他直言，顯然選後民進黨不但還沒有開始療傷止痛，反而還在不斷失血中，「民進黨在繼續崩解中，誰該負責？」

游盈隆質疑，當府、院、黨該負責的人都不負責，對於外界的指教、批評和不滿，又充耳不聞、展現「蔡英文式」拖沙領導風格時，這樣的中央執政表現能被社會接受，不會拖累選情嗎？而現在，究竟還有多少人在關心吳怡農的選戰，以及副總統賴清德的「向黨員報告」？

最後，游盈隆感嘆，當武林成為一人的武林、權力遊戲成為一人的權力遊戲時，「權力的競技場也將逐漸歸於孤寂，因為觀眾和支持者已經遠離」。