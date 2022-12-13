財團法人榮民榮眷基金會與臺北榮民總醫院玉里分院今日在臺北榮民總醫院共同舉辦「玉里傳芳－此心安處是吾鄉」微電影首映會活動，活動由輔導會主任委員馮世寬主持，副主委暨榮民榮眷基金會董事長李文忠全程陪同，會中並邀請衛福部、全國重要精神疾病醫療照護體系等貴賓參與，共同見證北榮玉里分院對精神疾病患者照顧的成果與努力。

「玉里傳芳－此心安處是吾鄉」微電影是玉里模式的續集，主要呈現玉里模式的內涵中社區支持與接納的重要性。榮民榮眷基金會在今年3月9日推出「家人－玉里傳芳」微電影，推廣「玉里模式」的成功經驗，獲得了高度迴響，讓國人真實了解「玉里模式」如何幫助精障病友走出醫院，融入社區生活。惟受限影片製作長度，對於玉里鎮民高度包容的情節未能特別著墨，今日播放的微電影正是展現出玉里鎮鎮民在社區支持的正面力量，如何實際幫助病人回歸社會生活。

輔導會馮主委致詞時表示，過去幾年，臺灣社會發生精神病人行為失當時，有關病人的照顧與處遇，就會再度受到社會關注及省思，輔導會希望透過這兩部微電影，與社會大眾對話，讓大家充分了解「玉里模式」療癒家園中自助、支持與社區接納的重要性，透過完整的復健模式，開創病友與社區的雙贏結果。

首映會安排由榮總日間病房病友帶來熱舞開場，廣獲好評。（陳人齊攝）

為了讓與會來賓瞭解「社區支持與復健」對病友的復原成效，首映會安排榮總日間病房病友帶來熱舞開場及終場合唱表演，透過敏捷的肢體活動及悅耳的歌聲，以及台上、台下的互動，讓病友增加人際關係的連結，進而感受到自尊與認同，這也是精神復健最大的目標。

輔導會表示，希望透過「玉里傳芳－此心安處是吾鄉」這部微電影，讓社會大眾看見玉里鎮鎮民的友善寬容及自助互助建構出的社區復健模式，所發揮的正向能量，同時期待「玉里模式」的成功經驗，能夠協助更多精神障礙者回歸社區生活與就業，真正完成「復元」的歷程。