近期不動產交易放緩，但黃金區段的商用不動產仍受矚目。據台灣房屋集團統計2022年桃園的「樓店」交易，目前最高單價店面TOP 10排行，有4間店面躋身百萬身價，其中登上桃園年度最高單價店王的店面，是青埔高鐵特區內的「國際金融雙星」1樓店面，交易單價高達150萬！同時也是桃園近5年排名第6強高單價店面；其餘百萬樓店，每坪行情落在130~142萬元，分別為中正藝文特區2件，以及中壢SOGO海華商圈１件。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，TOP 10店面盤據的三大商圈，還有三大特點：一、人口集中，消費商機豐厚；二、投資旺盛，商貿氣息濃厚；三、豪宅聚落，富人購買力強，亦是鞏固高單店面得以維持的主因；此外，好店面賣一間少一間，黃金地段店面釋出「可遇不可求」，因此一旦碰上難得機會，往往衝出不凡身價！

江怡慧指出，奪下今年桃園單價王的青埔「國際金融雙星」一樓店面，總價9341萬元，總坪數75.1坪，換算每坪成交單價高達150萬元，現為建案銷售接待中心使用；再則是藝文一街每坪142.1萬元成交的「麗晶花園廣場」店面，目前為咖啡館；第三名同樣坐落藝文商圈，為「真鑽社區」單價每坪133.8萬元的店面，現作為娃娃機店使用；位居第四名的店面單價130.3萬元，目前空置中，屬於中壢SOGO海華商圈。無獨有偶，4位買家清一色是自然人，其中僅有一人有貸款，其餘三人都無貸款置產，可見買家實力驚人。

據台灣房屋集團趨勢中心觀察，實價登錄最新資料截至今年11月止，桃園市高單價樓店前十名，以中小坪數店面為主，坪數約在12~75坪間，第十名單價最低也達7字頭之譜，冠軍店面的單價則是第十名的2.1倍有餘。而高單價店面分佈商圈，包括青埔高鐵特區、中正藝文特區、中壢SOGO海華商圈、長庚商圈、大業商圈以及元生重劃區，其中又以青埔、藝文、海華三大商圈領銜。