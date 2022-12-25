張善政就職典禮致詞演說4期許，承諾公共工程體檢、1280月票等政見兌現。(桃園市新聞處提供／呂筱蟬桃園傳真)

國民黨桃園市長張善政25日在數位發展部部長唐鳳監交下，從卸任市長鄭文燦手中接過印信宣布就職。他在致詞演說中說，將以專業、熱誠、效率、操守為期許，所有局處長各項作為要以市民為優先，也要堅守法治精神、積極興利除弊，打造桃園成為安全、宜居、文化和經濟並進的新都會，讓桃園成為一個更不一樣的城市。

張善政除感謝桃園市民支持外，表示桃園的願景是建立在過去歷任縣、市長的好政績，因此特別邀請歷任縣市長包括吳伯雄、吳志揚及朱立倫等人出席與會，同時也特別向提前離席的卸任市長鄭文燦致謝，表示鄭在交接過程中督促舊市政團隊盡心協助，讓交接順利，在雙方努力下，桃園的進步未因交接關係而耽誤任何一秒也未停滯。

他說，桃園的進步需要府會和諧，期盼所有議員朋友不分黨派，齊心為桃園的未來一起打拚，相信只要府會和諧、放下政治立場，桃園的進步就會指日可待。同時勉勵市政團隊秉持謙虛態度，隨時改善及優化，不負所有市民的期待，成為最棒的團隊。

張善政表示，在正式上任後，他會加緊腳步推動各項政見，讓政見付諸實施，對於許多市民關心的公共建設安全，他將立即邀集學者專家組成公共工程體檢委員會，以公正專業態度完整檢視公共工程品質，務必讓市民能夠安心、放心使用公共設施。此外，市府也將針對捷運及航空城等重大建設，建立進度督導機制，讓工程進度透明，且進度也務必符合市民的期待。通勤朋友關心的1280月票政策，他將立即與中央協調，並邀集台北、新北及基隆攜手推動，期盼嘉惠北北基桃近千萬民眾的福利。

張善政強調，新的市政團隊從今天上任後，桃園的市政將不斷進步，期盼所有市民朋友未來繼續為桃園團隊加油，讓桃園成為一個更不一樣的城市。