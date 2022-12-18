位於台北市松山區的旅館「森浩文旅」傳出違法在2樓經營日租套房，台北市政府觀光傳播局稽查發現，業者未經申請便擅自擴大經營，將未登記的2樓空間當作一般客房使用，並非外傳的日租套房。若確定該旅館不法，將依法開罰新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

有民眾投訴，森浩文旅疑似利用合法樓層（3樓）掩護2樓違法經營日租套房，經觀傳局派員查核後，發現該旅館2樓涉嫌擴大營業，後續將依《發展觀光條例》查處，以杜絕不法。不過，業者否認此項消息，僅表示旅館經營範圍只在3樓。

北市業者若要經營旅館，必須備齊商業登記文件影本、土地與建物登記謄本、室內裝修圖、消防設備圖等，向觀傳局提出申請。觀傳局說明，森浩文館當初登記的樓層是在3樓，若要擴大經營至2樓，一樣要通過申請才得經營，以確保房客住宿安全。現查核發現該旅館疑似違法擴大經營，後續將請業者陳述意見，再依《發展觀光條例》第55條之7規定裁罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

觀傳局提醒，民眾入住旅館前可先至交通部觀光局「台灣旅宿網」查詢合法旅館，抵達旅館後，確認「旅館業登記證」認明旅館營業所在地址樓層，以維護自身消費權益及住宿安全。