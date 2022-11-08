基隆市副市長林永發（圖右2）視察暖暖街281巷土石滑落災情搶救現場，指示工務處在確保安全前提下，盡快災復腳步。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

日前基隆市暖暖街281巷受颱風外圍環流帶來豪大雨影響，發生邊坡土石滑落事故，基隆市副市長林永發8日在工務處長張元良、暖暖區長蔡春堂陪同下視察現場。林永發指示現場搶災人員，趁天候轉晴，迅速將邊坡岩盤逕流水導到兩側排水溝，避免後續災情擴大。

自10月16日暖暖街281巷發生土石滑落事故以來，有部分民眾的家中迄今都還是滿滿土石，只要雨下稍大，就有土石進入家中的可能性。林永發8日視察現場時表示，由於後方邊坡較陡，近日雨勢讓附著岩盤的覆土，含水就流動，建議用鋼軌樁支撐，優於堆置沙包的穩定度，有利清運機具推進清理；並在天氣好時，邀請大地工程技師現勘，提供專業意見，加速災復腳步。

林永發也在現場指示，請工程單位注意施工安全，利用現場打除後的岩塊，以「之」字型迂迴方式，作為施工機具進出基礎，增加施工搶災效率；同時，依據天氣預報11月12日這周六，雨勢將趨緩轉晴，林副市長指示工程單位，務必把握黃金時間，針對較上邊坡土石，逐層清理下來，並利用土溝，將裸露邊坡岩盤的逕流水，導到兩側排水溝，以避免後續災情擴大。

基隆市工務處表示，有關近期連日豪雨，造成暖暖區暖暖街281巷民宅後方邊坡土石滑落一事，市長林右昌十分關心本案搶災進度，因二度確診不便至現場巡視，特別請副市長林永發至本案災害現場視察，議員林旻勳及暖暖里長陳建興亦到場關心。本案因災區現場邊坡陡峭，災害發生後迄今雨勢不斷，造成現場崩落土石仍然泥濘，但搶災進度持續進行不停歇。