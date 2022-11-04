氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨各地區平地最低氣溫大多在20至21度。最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(4、5日)兩天東北季風增強，台灣附近水氣增多，桃園以北、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢，山區活動、應注意安全；新竹以南為多雲時晴的天氣、近山區偶有局部短暫雨的機率；下週(6)日水氣稍減，大台北、東半部仍有局部雨，桃園以南晴時多雲。今起冷空氣南下、氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷，其他地區早晚涼冷；明晨及下週日晨，北台平地最低氣溫約可降至16度左右。今日各地氣溫：北部17至24度，中部19至30度，南部20至31度，東部18至29度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一(7日)大台北東側、東半部仍有局部雨，西半部晴時多雲。下週二(8日)水氣略增，北部轉有局部短暫雨，東半部仍有局部雨，新竹以南多雲時晴。下週三、四(9、10日)天氣好轉，各地為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週一起冷空氣逐日減弱、氣溫逐日緩升，北舒適南微熱、早晚涼。