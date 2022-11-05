氣象專家吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨各地區平地最低氣溫大多在17至20度。最新(4日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日東北季風影響，台灣附近水氣多，大台北、東半部有局部雨，桃園有零星飄雨的機率；新竹以南為多雲時晴的天氣、山區偶有小範圍短暫雨。明(6)日水氣稍減，大台北、東半部仍有局部雨，桃園以南多雲時晴，山區午後偶有小範圍短暫雨的機率。今、明北台濕涼微冷，中南部白天舒適早晚涼冷，今晚、明晨北台平地最低氣溫仍在16度左右。今日各地氣溫：北部16至23度，中部18至28度，南部19至29度，東部17至28度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一(7日)大台北東側、東半部仍有局部雨，西半部晴時多雲。下週二(8日)水氣略增，北部轉有局部短暫雨，東半部仍有局部雨，新竹以南多雲時晴。下週三(9日)天氣好轉，各地為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週四、五(10、11日)水氣略增，大台北、東半部有局部雨。下週一至週三，冷空氣逐日減弱、氣溫逐日緩升，白天北舒適南微熱、早晚涼。