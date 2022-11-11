周末乾空氣籠罩台灣，各地天氣晴朗，氣象專家吳德榮表示，下周日（13日）晚上開始變天，受到東北風影響，大台北地區與東北部有雨，且北台灣也將降溫轉涼，根據氣象局預報，台北市周五高溫達31度，但到了周日晚上就暴跌8度，剩下23度。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」上提到，今晨因輻射冷卻效應，使得氣溫偏低，各地區平地最低氣溫大多在20、21度。根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴時多雲，僅北海岸、東北部偶有局部、少量降雨。各地白天微熱、早晚涼。各地氣溫：北部21至32度，中部20至33度，南部21至33度，東部20至31度。

吳德榮指出，周末（12、13日）乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，中南部晨間有局部霧；晝暖如夏、各地區最高氣溫將推升至33、34度；到了晚上，輻射冷卻氣溫偏低，日夜溫差大，應注意。

吳德榮也說，下周日（13日）晚上起到下周四（17日）受到東北風影響，大台北、東半部轉有局部短暫雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣；冷空氣雖不強，但北台灣將轉涼，中南部氣溫稍降。

一周天氣預報。（圖／翻攝自氣象局）

根據氣象局公布的一周天氣預報，台北市本周五、六高溫可達31度，但到了下周日晚間受到東北風影響，氣溫下跌至23度，與先前的高溫相比，差了足足有8度。