日本女星松原千明驚傳10月8日在夏威夷家中離世，享年64歲。她年輕時和男演員石田純一結婚，卻慘遭對方出軌，男方辯稱「不倫是文化」震驚外界，離婚後她帶女兒松原堇定居美國夏威夷，有消息指出女兒因母親離世太過悲痛，刪光社群平台上與母親的照片，且疑似失聯，時隔5天松原堇終於更新社群平台，哀悼母親貼文令不少人鼻酸。

松原千明五官標緻，在演藝圈曾紅極一時，她因戲認識男演員石田純一，兩人交往7年後在1988年結婚，時隔2年誕下女兒堇，不料1996年丈夫爆出婚外情，出軌模特兒長谷川理惠，石田純一當時聲稱「不倫是文化」，引起社會譁然。松原千明事後在節目上透露，丈夫說出這種話時，正好是女兒小學考試的前一天。

為保護女兒，松原千明帶著孩子離開日本，定居夏威夷長住，直到1999年夫妻倆才正式離婚，她和小8歲的夏威夷美國語言老師再婚，兩人育有一子，不過第二任婚姻仍是離婚收場；松原千明和石田純一因女兒的安排曾私下見面，直到26年後才罕見在電視節目中同框，前夫公開向松原千明道歉，兩人才終於和解。

松原千明過世消息被爆出5天後，松原堇發文。（圖／截圖自松原堇Instagram）

據日媒《女性SEVEN》報導，松原千明晚年健康不太好，鄰居透露她時常待在家中很少外出，晚年的松原千明多是一個人生活，突然離世也令家人大受打擊，得知母親死訊後，松原堇社群平台已有1個多月沒有更新動態，且刪除許多與家人的照片，朋友傳的訊息也沒有讀取，令身邊親友相當擔心，時隔5天後，松原堇今（21）日總算在Instagram上發文，簡單寫下：「我會永遠愛妳，安息吧媽媽」，並曬出母親的黑白舊照，不少網友湧入貼文留言安慰。