國民黨高雄市長候選人柯志恩今（21）日晚間掃街打出親情牌，首度合體女兒洪鈞，母女倆五官、神情都超像，簡直一個模子刻出來。（摘自中天新聞）

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（21）日晚間掃街打出親情牌，首度合體女兒洪鈞，母女倆五官、神情都超像，簡直一個模子刻出來。洪鈞笑說，非常鼓勵媽媽出來參選，直誇她很勇敢。不過，媒體瘋狂追問，讓她險些招架不住，還向媽媽眼神求助。

柯志恩有一對兒女，兩人都美國發展，兒子在美國微軟工作，今年9月已從美國返台短暫跟柯志恩同住半個月，但迄今未同台輔選，近日柯志恩的丈夫也悄悄現身廟口開講台下，但也低調未公開露面。

倒是女兒洪鈞則在本周選前最後關頭，站出來力挺媽媽，今晚陪同柯志恩車掃，努力幫媽媽催票。洪均直誇媽媽，很勇敢，自己相當崇拜，一直覺得媽媽應該努力支持自己的夢想。

媒體追問「從頭到尾，妳都支持媽媽參選？」洪鈞想都沒想就說「對」，在旁的柯志恩搶著搭話「就只有她支持，男人都覺得不用這麼辛苦，就只有女人支持，我們家也是女性比較勇敢！」

洪均力挺媽媽說，「我懂媽媽，我知道媽媽很有程度、很有能力，當然知道她可以做得到，所以很支持媽媽！」還爆料開了幾次家庭會議，大家認為媽媽不做會後悔。

至於這次返台預計待多久，隨後要去英國嗎？洪均表示，應該會待一段時間，但還沒確定什麼時候離開；媒體又問「柯志恩說以後要續留高雄，可能一家人要分隔多地？」洪均眼神求救一旁的媽媽說「太多問題了，媽媽是主角！」

柯志恩笑說，女兒跟自己蠻像的，這次她出來選舉，認為勇敢比較重要，也希望給孩子一個好典範，「就是在艱困的環境當中，你只要立定目標，就勇敢直前，這是一個很好的特質」。