韓國名導李濬益籌備11年推出首部電視劇《Yonder》找來百想視帝申河均、青龍影后韓志旼相隔19年再度合作，劇情描述在2032年，一位沈浸在喪妻悲痛中的記者，某天突然收到一封郵件後決定捨棄自己的軀體，前往能和亡妻再次一起生活的「Yonder」世界之故事。該劇日前還受邀參加第27屆釜山國際電影節在「On Screen」單元放映，開播前即受到廣大關注。

《Yonder》改編自韓國人氣小說，劇組今（11日）舉辦記者會，導演透露，自己在2011年讀到原著小說時，便迷上了那前衛的世界觀，原本想拍成電影但劇本改寫失敗，直到近年OTT平台的出現，讓他開始挑戰製作了這部電視劇。該劇更是他難得挑戰科幻題材，雖然在題材上算是科幻類型，但並沒有外星人、宇宙船等要素，而是探討「生死」、「永遠的幸福是什麼」等與人們現實生活密切相關的心理劇，並打趣表示「我在拍的時候沒想過這是一齣愛情劇，但拍完之後才發現像愛情劇，可能是因爲申河均和韓志旼兩位演員的化學反應吧」，將功勞歸於演員。

男女主角申河均、韓志旼繼2003年的電視劇《烈愛無間道》之後再度合作，申河均表示「通常演員們拍完一部作品後很難會再見到面，但我現在覺得『原來等了那麼久就是為了現在再相遇啊』，非常開心」，韓志旼則透露當年的2人都不太說話，申河均比現在還更寡言，再加上那是自己第一次擔任主演，覺得很難也很吃力，心想「當時申河均前輩和我演戲應該很辛苦吧」，幸虧過了很久才再相會，這次溝通就更加順暢，所以感覺很舒服。值得一提的是，申河均還爆料2人拍攝海報時的幕後故事，當時他們還不知道這是一齣愛情劇，雖然拍出來的畫面很唯美，但其實隔得很近，近到視野中只看得到對方的額頭。韓志旼聞言附和著說：「他真的一直在笑，又一直要忍住不笑。」

另外，該劇還是韓志旼和李姃垠的第5部共演作品，韓志旼透露「一聽到選角的消息就很開心，光是能和李前輩在一起就是一種依靠」。而和導演已多次合作過的實力派演員鄭進永，這次飾演研究死亡的腦學專家「K博士」，導演在記者會上直接稱讚鄭進永，「他的年齡和權威感是無可取代的，大家看了就會知道了，他太帥了」。《Yonder》全劇共6集，friDay影音本周六（15日）上架前3集，下周六（22日）更新後3集。