大陸一線小生張翰自導自演電視劇《東八區的先生們》近期開播，卻出現不少爭議鏡頭，像是扯內衣帶、扶腰或手放女生胸部上等，被痛罵根本在吃女星王曉晨豆腐；近日有網友發現電視劇還有一個出車禍死掉的前女友，外型與鄭爽相似，掀起許多網友討論。

男星張翰過去在拍攝《一起來看流星雨》和年僅18歲的鄭爽相戀，兩人從戲裡愛到戲外，俊男美女的組合曾被不少網友看好，在這段戀情中鄭爽卻不太自信，傳出為愛整容，最後更冒出被古力娜扎插足戀情等傳聞，無奈分手收場。

張翰在自導自演電視劇《東八區的先生們》擔任編劇，其中有一個角色是男主角張翰的白月光前女友，前女友在國外和別人生孩子後車禍死了，該演員的神態造型都與過去的鄭爽有些相似，被網友認為是藉著新劇來懷念舊愛。

在劇中張翰對著前女友說道：「我曾經多麼希望，給你幸福的那個人是我，但我卻不是你最需要的，我一直想為你做點什麼，可是我……對不起」，這段話被認為是向鄭爽喊話，當初鄭爽爆出代孕風波，有部分網友讓張翰去幫幫鄭爽。

女演員神態被發現和張翰前女友鄭爽有些相似。（圖／微博）

網友認為飾演前女友的演員有刻意模仿鄭爽演技的痕跡，紛紛留言：「不僅僅是長得像，劇情也是他替自己的初戀養孩子」、「去找她吧，張翰」、「某種意義上張翰鄭爽太般配了，談了好幾年都能忍著對方」、「這劇是鄭爽沒封殺之前拍的，也就是說張翰本來的算盤可能就是想蹭點熱度，引起點反應，然後給他立個癡情人設，沒想到爽子出事了。張翰倒是因為扣內衣帶火了，世事難料啊」、「我怎麼感覺他在感動自己，貌似深情其實可笑」、「其實這女演員根本不像鄭爽，之前看她的綜藝一點都不像，就是要求特意模仿的」、「這讓娜扎怎麼想，談了那麼久還只把鄭爽寫進劇本」。