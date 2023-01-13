據財政部促參司統計，2022年民間參與公共建設投資案共簽約114件，總金額達2685億元，公共建設招商成績亮眼，顯示透過參與政府招商案已成為建商取得可開發土地的重要途徑之一，預期2023年可望持續熱絡。

依據仲量聯行統計，在2022年民間參與公共建設投資2685億元簽約案中，超過60億元以上的投資案共計13件，即佔2,685億元的80%，型態包括公辦都更、捷運土開、地上權及促參等。

在政府大力推動都更政策，加上用地取得困難，公辦都更案土地產權相對單純，加上政府協助推動，去年公辦都更大豐收，其中包括高雄特貿三三基地投資金額達620億元、台北市E1E2公辦都更300億元及國都中心行二行三266億元等。

展望2023年，仲量聯行策略顧問部副總經理侯文信表示，認為政府招商案有三大趨勢，包括1.大台北一地難求、政府招商案持續熱燒；2.減碳政策蓄勢待發，民參案優先落實；3.繁星閃爍，捷運聯開打造永續交通城市。

台灣六都捷運建設大步前進，TOD開發是政府打造永續城市的重要手段，預期今年有超過15個招商案公告，在整體不動產市場景氣轉趨保守下，投資人在選擇投資標的上將更為謹慎，由於捷運聯開具有交通區位優勢，未來投資人將會留意相關投資商機。