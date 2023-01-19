威力彩過年加碼今（19）晚開獎，根據台彩官網釋出的最新資訊，本期頭獎無人獲獎，下期1月23日頭獎預計可以突破2.6億元；而最受民眾喜愛的大樂透也將從20日小年夜開始，進行長達17天的加碼活動，期間不但天天都會開出億元頭獎的獎號，台彩也會送出360組100萬元的春節大紅包獎項，只要買一張大樂透彩券就能對兩種獎項。

台彩晚間開出112000006期威力彩。第一區中獎獎號是03、10、14、15、25、33；第二區中獎獎號：08。一切資訊由台彩公告為準。