徐耀昌頒贈匾額給縣議員鄭碧玉（右二）。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣議員許櫻萍（中）獲頒當選證書。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

三義鄉長呂明忠（中）獲頒匾額。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌12日起到18日陸續頒發下屆縣議員、鄉鎮市長當選證書，並致贈賀匾，他期望大家一條心，共同為苗栗建設造福縣民。

徐耀昌與相關局處長今天分別頒發下屆三義鄉長呂明忠、西湖鄉長高阿賜、通霄鎮長張可欣、苑裡鎮長劉育育、縣議員羅貴星、許櫻萍、余文忠、鄭碧玉、林寶珠、黎尚安、翁杰、周玉滿、徐永煌、張顧礫等人的當選證書，同時致贈「德孚眾望」、「斐聲議壇」賀匾。

徐耀昌說，恭賀當選下屆縣議員或鄉鎮市長，他們都是獲得鄉親肯定的民意代表，希望他們正式就職後，能夠群策群力，縣府、縣議會、鄉鎮市公所、代表會、村里長大家一條心，齊心協力建設苗栗。

下屆縣議員：第1選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉）：曾美露、余文忠、徐筱菁、許櫻萍、禹耀東、孫素娥、楊明燁、鄭碧玉、張志宇。

第2選區（銅鑼、三義、西湖）：黎尚安、羅貴星、黃芳椿。

第3選區（苑裡、通霄）：陳品安、張顧礫、徐永煌、翁杰、周玉滿。

第4選區（竹南、後龍、造橋）：李文斌、張佳玲、邱毓興、鄭秋風、廖秀紅、林寶珠、葉忠倫、廖英利、陳碧華。

第5選區（頭份、南庄、三灣）：曾玟學、張淑芬、陳永賢、徐功凡、温俊勇、黃聲全、陳光軒、蕭詠萱。

第6選區（卓蘭、大湖、獅潭、泰安）：陳春暖、楊恭林。

第7選區（平地原住民）：楊文昌 Baiho·Watan。

第8選區（山地原住民）：劉美蘭 Iwan·Sigiy。

下屆鄉鎮市長：苗栗市邱鎮軍、苑裡鎮劉育育、通霄鎮張可欣、竹南鎮方進興、頭份市羅雪珠、後龍鎮謝清輝、卓蘭鎮詹錦章、大湖鄉黃惠琴、公館鄉何在鑫、銅鑼鄉謝昌年、南庄鄉羅春蓮、頭屋鄉徐鑫榮、三義鄉呂明忠、西湖鄉高阿賜、造橋鄉徐連斌、三灣鄉李運光、獅潭鄉劉淑能、泰安鄉陳吉基。