苗栗縣長徐耀昌任職8年卸任音樂會16日晚間登場。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌任職8年卸任音樂會16日晚間登場，特別安排徐耀昌的孫子、孫女獻花致意。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌任職8年卸任音樂會16日晚間登場。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌任職8年卸任音樂會16日晚間登場。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌任職8年卸任音樂會16日晚間登場。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌就任即將屆滿8年，縣府特別在16日晚間舉辦「我愛苗栗 音你精彩」 音為有你感恩音樂會，徐耀昌與夫人蔡麗卿與到場的全部民眾同樂，並感性發表卸任前感言，回顧過去8年來與縣府團隊持續創新及突破，也看到成果，8年的扎根築底，終於讓「觀光科技大縣」願景逐步實現，相信未來苗栗在鍾東錦議長接任縣長的帶領下可以開拓更多的可能性，為苗栗的建設願景一起努力推動，讓大家看見苗栗的不一樣。

16日晚間在縣府廣場前舉行的音樂晚會，邀請知名藝人「黃明志」、「玖壹壹」、「翁立友」、「郭靜」與「黃妃」等卡司輪番獻唱，並安排感恩的心點燈儀式、菁市集攤商商品展售與好康摸彩等一系列主題活動，苗栗縣長徐耀昌也到場與民眾同樂，觀迎全國民眾來苗栗聽好歌、買好物，一系列精采的演出活動，讓參與民眾High翻苗栗。

本次音樂會是今年度唯一歲末大型亮點活動，透過溫暖的歌聲結合苗栗縣內青年品牌市集「菁」市集展售呈現，除安排40組青創青農業者設攤，晚會更規劃「感恩的心點燈儀式」，現場將由1000個LED蠟燭燈營造出溫馨十二月的活動主題氛圍，搭配冷光煙花的效果更豐富了縣政廣場的每個角落。

音為有你感恩音樂會從下午3點開始由「喬幼」、「陳思瑋」、「蔡佳麟」等知名歌手拉開序幕，晚間更由苗栗縣長徐耀昌率領縣府一級主管，以及議長鍾東錦為活動啟動「感恩的心點燈亮點儀式」，晚會更安排神秘小嘉賓，徐耀昌的孫子、孫女為活動帶了一段精彩的熱舞表演，並於表演後獻花予縣長及縣長夫人

音樂晚會並穿插摸彩活動，由縣長徐耀昌抽出大獎iphone 13、蔡麗卿抽出SHARP夏普42吋電視、議長鍾東錦抽出Apple平板電腦iPad 9、另還有iRobot Roomba i2 掃地機器人、聲寶洗衣機等多項大獎。

徐耀昌表示，今年是就職的第8年，回顧過去8年來責成縣府團隊持續創新及突破，並在縣府團隊的共同努力下，也慢慢的看到成果，8年的扎根築底，終於讓「觀光科技大縣」願景逐步實現，相信未來苗栗在鍾東錦議長接任縣長的帶領下可以開拓更多的可能性，為苗栗的建設願景一起努力推動，讓大家看見苗栗的不一樣。