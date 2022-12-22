衛福部苗栗醫院附設北苗市場日照中心，為了關懷長者，特別在今天22日冬至，舉辦「創意慶冬至，體驗蝶古巴特DIY」活動，讓長者在老師帶領下，動手完成特色小麻袋製做，長者們不僅開心也有成就感，不時露出笑容，活動相當有意義。

部苗附設北苗市場日照中心護理師黃雅祺表示，秋冬時節因天氣冷、日照短，會使腦部血清素分泌量下降，進而導致情緒低落、甚至憂鬱等問題，而且天氣變冷時，多數長者都會手腳冰冷、手麻腳麻、易缺乏想動的念頭。

但愈不動愈容易導致身體、肢體功能的退化，因此安排在冬至日辦理體驗蝶古巴特DIY活動，讓長者感受到關懷的同時，也能提升改善長者手部力量、協調性及靈巧度。

今天活動特別邀請羊毛氈手創館老師蔡丞宣前來授課，教導和帶領長者進行手作。每位長者都會先拿到一個全新的牛津布小麻袋，接著讓長者選擇自己喜歡的餐巾紙圖樣，在蔡老師和工作人員協助引導下，長者們隨心所欲發揮巧思製作作品。

當長者貼好餐巾紙圖樣後，專注又耐心地，在小麻袋塗上一層又一層的蝶古巴特專用膠，最後再用吹風機吹乾固定，就完成了獨具個人巧思的特色小麻袋，非常有成就感。

衛福部苗栗醫院院長李明輝指出，蝶古巴特簡易入門，能運用的材料廣泛，此次活動新穎、沒有美術天份也可拼貼出漂亮的工藝品，讓每位長者玩得很開心。

李院長表示，感謝北苗市場日照中心同仁非常用心，透過貼近人心的活動安排，讓長者在享受手作過程中開心互動同時，亦能達到手眼協調、刺激腦部活絡訓練目的，相信藉此創新活動翻轉冬至活動的安排，也為受託長者留下了嶄新美好的回憶。