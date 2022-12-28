曹佑寧（左起）、廖允杰（小杰）、林敬倫。（陳俊吉攝）

曹佑寧（左起）、廖允杰（小杰）、林敬倫。（陳俊吉攝）

曹佑寧、廖允杰（小杰）及林敬倫今（28日）出席創世基金會「寒士吃飽30」活動，以季中補強加入《全明星運動會4》紅隊的曹佑寧，被問到冠軍賽結果，他表示很滿意「這季真的太辛苦，我覺得大家都已經身心俱疲，蠻多人受傷，比賽結束後終於可以好好放鬆」。

小杰和林敬倫坦言得知曹佑寧要回歸時，都很傻眼，「我們怕他受傷，因為我們都離開節目一年多，都在忙拍戲音樂劇，但聽完他講的使命感，我大概可以理解他想分享的理念」。

談到同樣以季中補強加入黃隊的敖犬，曹佑寧說每次賽場上都感覺得到敖犬的投入、開心，「可能是他年紀最大，站在那裡就是不一樣，雖然有些項目不拿手，但很有穩定軍心的感覺」。

單身14年的林敬倫，今被問到家人是否會催婚，他表示家人都不會過問，給他極大的空間，「他們說我回去陪他們就是最好的禮物」，他也說每次過年都待在家裡，陪家人打麻將等，今年過年也有準備紅包，紅包的金額？今年都在拍戲的笑說：「我去年比較好一點，但包什麼數字都是心意，一定會包吉利數字」。