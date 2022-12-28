小甜甜跟宋逸民教會風波持續延燒，雙方都有許多藝人各自表態力挺，而吳宗憲去年曾參加藝起發光舉辦的「愛在四月天」活動，分享受洗成為基督徒的心路歷程，在浴缸受洗的影片也被翻出。對此，吳宗憲今受訪被問到有要聲援宋逸民嗎?他表示不瞭解實際狀況，但認為「信仰終究是信仰，其它都是人為的。」

據《三立新聞網》報導，吳宗憲透露成為基督徒的動機，當初老婆張葳葳生病罹患乳癌，為了讓她積極接受治療，吳宗憲聽從老婆心願，受洗成為基督徒。不過，他當時忙到沒空去教會，牧師特地到他家裡完成整個受洗過程，他愧疚表示，「這是多麼好的福音，我沒辦法給上帝太多服事，但人家無償來家裡，我都覺得不好意思。」

至於宋逸民教會風波，吳宗憲被問到是否有聲援宋逸民，他自認沒有立場，因為沒去過藝起發光教會，不了解實際內容，「當時參加他們活動就是以藝人基督徒的身分參加，我也去過新生命教會的活動啊。」吳宗憲表示只要是基督徒，出發利益都是好的，況且不管哪個教會或寺廟，多少會爆出爭議，所以他認為信仰終究是信仰，其它都是人為的。

去年，吳宗憲參加藝起發光所舉辦的活動「愛在四月天」，透露自己成為基督徒已有10年，且全家都是基督徒，接著回想到當初受洗時，有兩位牧師到家將他押進浴缸中，嘴裡說著：「你已經在神的國度裡了，從今以後你就是基督徒了」而當下的他心裡崩潰直呼：「可以放我出來嗎？」