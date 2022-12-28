小甜甜（張可昀）日前因為離開教會，導致她和老公宋先生的婚姻成為外界關注焦點，如今更被爆料與夫妻倆正在鬧分居，據了解，兩人婚後常因觀念與做事方法大吵，甚至傳出有肢體衝突，目前丈夫宋先生決定先回老家住，夫妻倆還因此正在打官司。

據《鏡週刊》報導，宋先生在保險公司當業務員，個性溫和低調，每次見到人都非常有禮貌，這回更擔任《幸福宅一起》幕後工作人員。有參與演出的藝人轉述，「不管在拍攝片場還是在教會，他（宋先生）見到人都會主動上前打招呼，有次某藝人因為找不到停車位，宋先生擔心她會來不及做拍攝前的準備，還主動下樓幫忙停車，令人印象深刻」。

雖然宋先生在外人風評不錯，但與小甜甜的婚姻生活，卻常常爆發衝突，包括她生小孩後因為罹患多囊性卵巢和甲狀腺低下，導致身材發福，結果挑婚戒時，不斷被老公嘲笑戴不下，以及小甜甜在坐月子中心休養時，老公一直打電動，更脫口「等一下不會怎麼樣」，甚至不時與遊戲中的隊友分享月子中心有多豪華，氣得小甜甜差點帶著女兒衝出月子中心。

小甜甜被爆與老公正在打離婚官司。(影片來源/東風衛視 YT)

其實，在小甜甜與宋先生結婚前，感情空窗長達6年之久，當時她為了求姻緣，與好姐妹謝忻兩人先後拜了三十多間廟，足跡從國內到國外幾乎都去過，直到去日月潭拜了月老廟，小甜甜沒多久就認識了宋先生，進而相戀到結婚當了爸媽。沒想到當初一樁喜訊，現卻演變成如此局面，令人不勝唏噓。