大陸百歲網紅喻澤琴，因為喜愛各種美食，被網友封為「吃貨奶奶」，個性樂觀開朗且親民的她，在抖音擁有逾706萬名粉絲追蹤。豈料，傳出她於日前病逝，享嵩壽103歲，消息曝光後讓網友大感悲痛。

喻澤琴的孫女蔡昀恩此前曾誤發一段她勸奶奶少喝可樂的影片在抖音，短短時間內引發網友熱烈留言。喻澤琴因此火爆全網，由於她喜愛各類美食舉凡火鍋、甜食、可樂都來者不拒，有著「吃貨奶奶」的別稱，如今孫女抖音帳號已經累積超過700萬人關注以及上億人次點讚，「吃貨奶奶」也意外成為另類網紅。

據《紅星新聞》報導，喻澤琴親友證實她已於昨(29)日離世，消息一出頓時在網路上引起熱議，許多粉絲紛紛在她最新的影片底下留言哀悼：「一路走好，我們會懷念你的」、「看到這個新聞有些難過，不禁讓人想起自己的奶奶」、「喻奶奶帶給我們好多的歡樂，很遺憾未來不能再次見到你的身影。」

據悉，喻澤琴出生自富裕家庭，嫁給中醫世家的丈夫後，定居於成都，也跟著老公學習相關中醫知識並行醫，直到69歲才退休。自從她在抖音上的影片爆紅之後，走在路上也經常被粉絲認出，相當和藹可親的她也幾乎都會大方揮手打招呼，並開放合照。