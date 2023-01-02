吳宗憲表示不管兒子如何，內心還是很愛他。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（3日）晚10點播出「當爸的辛酸誰會懂？是老婆還是孩子更懂我？」，鹿希派代班主持節目，讓老爸吳宗憲有感而發：「當父親的生養教陪哪樣少的了？兒子老是捅婁子，我還是愛他。」鹿希派也感謝爸爸總是盡可能地撥出時間陪伴他成長。

這話讓吳宗憲回憶起父子倆的遊戲時光：「我想陪兒子打棒球，丟了1分半鐘左右，他只講了3個字『就這樣』？你知不知道你爸很不爽！」鹿希派一聽急忙解釋：「網路時代的小孩，不知道這個樂趣在哪，不過這記憶我留到現在。」

上有三個姊姊，排行老么的鹿希派也抱怨在家地位低：「像憲哥的廁所跟攝影棚一樣大，也可能是我小時候看覺得很大，他就像登基坐上王位（馬桶），等下一個通告，我常常要像上貢一樣，端個水果什麼的過去。」鹿希派透露在家只有挨打的份，這讓他覺得如果有個兄弟也不錯，「因為只有兄弟可以真的往死裡打，交鋒過才知道人體極限在哪。」吳宗憲聽得滿頭問號：「我是交代他要尊重女性，姐姐是不能碰的，但你跟她有口角、鬥嘴ok。」鹿希派則覺得很無奈：「你知道跟Sandy吵架需要做多少準備嗎？那1整個月你都在鏡子前面彩排2千種可能，但最後還是會吵輸，她就是君主的概念。」

看這對父子一來一往的互動，讓屈中恆很羨慕，因為熱愛棒球的他，卻找不到人陪他打：「我遺憾沒人陪我玩，不是遺憾沒兒子，我買了一副手套回家後，沒人陪我玩。」

侯昌明和兒子的互動也是像朋友一樣：「我跟兒子從小就會Men's talk到現在，而且他常有意外之舉，譬如雅蘭對我大小聲，他會來拍拍我的背安慰我。」吳宗憲則認為和孩子聊天的話題一定要慎選：「像Sandy她比較愛聊，我看她心情不好就去陪她聊兩句，第一個話題聊開後，我立刻離開她房間，因為她問我『爸爸你最愛什麼花』？她為了『將來』的佈置，怕太突然沒辦法問到，我跟她說『我最喜歡有錢隨便花』就走了。」鹿希派則笑說：「因為Sandy是很深思熟慮的人，我們剩下三個小孩也都不清楚他最喜歡什麼花。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。