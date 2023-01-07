小彬彬溫兆宇今（7日）出席動創星空藝能學院成果發表，他說雖然去年總共有150多位學員報名，但受到疫情的影響，目前已經虧損100多萬，「成人班最老的68歲，最小的20多歲，結果遇到疫情、柬埔寨風波，他們都擔心會被騙，招生、拍攝全部都受到影響」。

今透露將招募10位童星，目前已經有4歲東東、7歲的陳為，「沒有簽約，因為我不喜歡被合約束縛，我就是單純的培訓班，終生的顧問費用38400元，是請老師的費用，讓他們學到會，只要有空我就會出現。」

訪談過程中，4歲東東突然打呵欠，嚇得小彬彬急忙捂著他的嘴，「上一次（2010年）小小彬拍完《下一站，幸福》，去宣導糖尿病時突然打呵欠，意外惹出風波，我被社會局關切，我變成邪惡推手，後來有去社會局上課，問我為什麼要這樣做？我說人不能打哈欠嗎，大人講話小孩本來就會覺得無聊啊」，語氣充滿無奈。

他說，後來又發生小小彬代言徵信社「抓猴」廣告事件，他表示當初只聽經紀人說這是維繫婚姻的廣告，後來看到廣告才驚覺變成「抓猴」，為此他被社會局要求每周上2小時的課，經紀人則是被罰掃馬路，他苦笑：「我那時根本不敢看留言，也好險那時候沒有館長」。

小彬彬說兒子小小彬投資300萬，是唯一股東，也對招募童星感到贊同，「他之前在一般學校時，會覺得跟同學之間有點差異，這就要去調整，後來到藝術學校會發現很合理，因為你就是很喜歡演戲」。

身為第18屆金鐘獎最佳童星得主的小彬彬，透露該獎在他獲獎的隔年就取消，這讓小小彬相當不解，「他覺得很可惜，因為他也想要一個金鐘獎」，小彬彬透露當年小小彬拍攝《下一站，幸福》時有被提名男主角，但不曉得是不是因為打呵欠風波，沒有入圍，「當時要他跟大人PK，其實很吃力，真的蠻可惜的，他也很在意，最近我才跟他解釋，他也有比較理解」。他分享小小彬正在準備下周的學測，目標台藝大，將來也有到日本深造的計畫。

談到童星的必備條件，小彬彬說必須像海綿，懂得吸收、聽話，還要清楚知道自己是在演戲、了解劇情，「很多戲劇都需要小朋友、老人，少了這些角色，就少了起承轉合的效果」。他也說拍戲時，童星的家長一定要陪同，「他們的情緒是父母親要去控制，因為他們朝夕相處才會知道個性，所以我都要求父母親都要在，以前我媽媽也都會陪著我拍戲」。

會覺得童星很辛苦嗎？小彬彬直言不會，「童星沒有外界說的那樣辛苦，很多都是以前秀場的開玩笑效果，之前豬大哥在秀場舞台上問我，我說因為我媽媽會捏我，那真的都是效果，會演戲都是很開心的」。