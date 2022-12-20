2023年依舊風險難測，有工作就好。國泰金控20日公布12月最新時事題調查，有32.7％的受訪者預期明年經常性月薪可以比今年增加，比去年12月預期今年可以加薪的44.3％，少了11.6個百分點，主要是去年有49.5％受訪者覺得月薪會維持不變，但今年有58.5％覺得明年月薪不會調整。

至於預估明年月薪會比今年減少者則有8.8％，甚至有3.3％受訪者覺得減薪幅度會逾3％；比去年底調查有6.2％覺得經常性薪資會減少，亦多出2.2個百分點，去年12月預期減薪會逾3％者則是有2.4％，亦比今年12月少。

至於年終獎金部分，55.1％受訪者覺得今年年終就是月薪的一到三個月，占最大多數，另外有38％是一個月以下，能拿到五個月以上年終者僅2.2％；去年12月則是有54.2％預估一到三個月，38.7％估一個月以下，能拿五個月以上者是2.4％，與今年亦無太大差異。

12月調查預估明年月薪加薪會超過3％者有5.6％，去年12月調查時則有10％，代表民眾去年此時對自己隔年收入，比今年有信心多。