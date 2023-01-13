有網友發現菈菈與Lisa擁高相似度。（趣放娛樂提供）

年僅18歲的菈菈在TikTok上有85萬人追蹤，IG近20萬粉絲。她一年前曾在信義區率數10名舞者Cover BLACKPINK成員Lisa的舞蹈〈MONEY〉，截至目前點閱已超過420萬，其還原度超高的舞蹈跟神似Lisa的長相，引起各國粉絲廣大討論，直接被網友封為「台版Lisa」。

從小就喜歡跳舞跟表演的菈菈，從13歲就開始玩TikTok，原本只覺得TikTok才剛流行，同學們都在玩所以跟著拍，某一次她發布了一支唱歌影片，竟意外收到很多人的點讚跟稱讚，之後她就固定上傳唱歌影片，漸漸有了粉絲，15歲的她在TikTok就累積了近50萬粉絲，也被經紀公司挖掘簽約，分享經營各個社群之道，更前往韓國拍攝圓夢紀實影片。

回憶這幾年的點點滴滴，她有感而發表示，「我從小就熱愛表演、喜歡唱歌跳舞，當獲得讚賞及認可，就會覺得好開心，所以希望自己長大可以成為藝人，但我小時候真的又醜又黑牙齒不整齊，我媽媽應該是不希望我浪費時間，她雖然不支持但也不反對，就讓我覺得更要做給她看，要練唱歌我就在浴室練，沒辦法去舞蹈教室，我就在家用落地窗當反射鏡子來練舞。」

她應證了「女大十八變」，昔日有點嬰兒肥、帶著牙套的她，拆掉牙套後，成為亭亭玉立的俏麗少女，開心說：「我很努力，希望能被更多人看見，為了站上舞台我只會更努力，希望2023可以推出屬於自己的代表作。」