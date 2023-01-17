美國政界近來鉗制TikTok（國際版抖音）的浪潮持續蔓延，根據CNN分析，已經有超過一半的州以個資與國家安全為由，部分或完全禁止在政府設備上使用這個短影片分享軟體。《華爾街日報》援引消息人士報導，為了平息美國政府對於國安與資安的疑慮，TikTok擬同意讓美國官員監督其演算法。

TikTok在美國至少有1億名用戶。

這波政府的抵制行動已經擴散到全美各地區，許多州都已經特別針對TikTok採取行政措施，據CNN調查，包括印第安納、肯塔基、田納西、阿拉巴馬、愛荷華等31個州禁止該社群媒體平台進入政府網路與設備，其中俄亥俄、威斯康辛、維吉尼亞、紐澤西等9個州更狠，把微信和支付寶等其他與中國有關連的應用程式也納入管制的黑名單中。此外，至少有4個州已經提出類似的禁令。

少數幾個州正考慮立法限制TikTok的使用，呼應聯邦國會議員也正在推進類似計畫。

TikTok曾經表示，一項可能達成的國安協議正在審查當中，並表示與美國聯邦政府達成共同協議，是解決安全問題的最佳方式。

這兩年來，美國政府與母公司為中國字節跳動的TikTok一直在為該平台能否以及如何留在美國進行協商。《華爾街日報》報導，消息人士透露TikTok最近提出了一項方案，將同意重組在美國的業務，並同意讓美國官員監督其演算法，以提高該平台處理用戶資訊的透明度。據了解，這項複雜的計畫規模達15億美元，其中包括在甲骨文（Oracle）設立數據中心、轉移代碼以及僱用第三方監督人員等。