在小S（徐熙娣）所主持的《小姐不熙娣》中，12名女神班底近日一起為公益拍攝年曆，每人以自己背景搭配出不同主題，展現不同以往的美，更要將限量500本的年曆收入，在扣除成本後捐給關愛之家「關愛之子家園」，幫助有需要的小朋友。

朱琦郁透露，剛開始是珍琳每個月都到關愛之家，陪伴小朋友慶生，在深入了解過後發現，有時候醫療費用的支出是很多公益團體無法負擔的，因此呼朋引伴想藉由這樣的活動，讓大眾知道關愛之家的孩子們，也拋磚引玉讓更多人參與公益活動，幫助有需要的小朋友。

「最美英文老師」Peggy。（圖／很可以影像事務所提供）

「最正財經主播」朱琦郁。（圖／很可以影像事務所提供）

而她也以精靈公主為主題，展現睿智又不失性感的裝扮；「最美博士」許藍方以紅地毯為主題，兼具性與專業；「最美英文老師」Peggy西裝裡面沒穿內在美，展現出最顛覆傳統對老師既定印象感。這次包含班底、攝影師、場地、造型師都沒有收取任何費用，大家用行動力挺，並會在年曆售出後扣除成本，全數透明公開地捐出給關懷之家。

「泰拳館負責人」Sabrina。（圖／很可以影像事務所提供）

「鵝肉妹」方婷。（圖／很可以影像事務所提供）

《小姐不熙娣》找來許多事業有成的女神班底，這次12名班底一起力挺公益活動，包含「情趣女王」珍琳、「鵝肉妹」方婷、「最正財經主播」朱琦郁、「最美博士」許藍方、「泳衣品牌主理人」Amy、「台版Lisa」張琳、「明星美髮師」Miyake、「美妝創辦人」Pag、「廣告公司老闆」Peggy、「最美英文老師」Peggy、「貓旅館老闆」菲比、「泰拳館負責人」Sabrina。