宜蘭縣蘇澳鎮公所清潔隊甫成軍的「新蘇澳慈善康樂隊」，今年公所歲末年終餐敘，首度讓康樂隊登台獻唱演出，鎮長李明哲也客串一角，當晚氣氛嗨翻天，獲得蘇澳鎮民代表會歐進義、副主席王明輝等長官打賞，共募得1.6萬元，將全數捐出供弱勢族群使用；日後康樂隊如有慈善團體邀約，會爭取上台表演做公益。

「新蘇澳慈善康樂隊」的打賞箱在蘇澳鎮公所尾牙當晚募得超過1.5萬元現金。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「新蘇澳慈善康樂隊」全來自公所清潔隊，在一次「縣外觀摩」搭乘遊覽車時，李明哲意外發現同仁都很有才華，有人擅長唱歌熱舞、有人熱衷主持，遂在鎮長說，「我覺得你們很不錯！組一團尾牙上台表演」的促成下，康樂隊1月11日就此成軍，且首度登上公所與代表會聯合舉辦的歲末餐敘表演舞台。

獲得蘇澳鎮長李明哲（右）、蘇澳鎮民代表會歐進義、副主席王明輝等長官打賞。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

康樂隊在尾牙當晚，由主唱賴志杰、企劃楊柔妤及主持胡文祥領銜演出，熱情台客搖滾曲目和愛國軍歌一出場便掌聲如雷，氣氛嗨翻天；整場餐會打賞金累計超過1.5萬元，隊員們希望讓表演更具意義，決定將「打賞金」全數捐入蘇澳鎮仁愛基金，作為弱勢族群急難救助使用。

募得1.6萬元，將全數捐出供弱勢族群使用。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

李明哲表示，意外發現同仁們都身懷絕技，也願意透過表演做公益，同時也增進大家的向心力，有才華又有愛心，且願意花時間付出，真的是非常有意義的活動；希望康樂隊的表演能推陳出新，持續驚艷蘇澳鎮。

餐會現場，長官們也加入愛國軍歌表演行列，氣氛十分歡樂。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

楊柔妤指出，首次表演雖然不是十足專業，且練習時間不到2個星期，但誠意滿分、許多與會嘉賓被他們打動並給予打賞；她提及，清潔隊員需配合排班工作，只有週六有機會全員到齊練習，未來會持續增加表演內容，若有機會參與公益演出，一樣會將收入捐作公益。