台中市政府衛生局接獲民眾檢舉，西區某連鎖餐飲業者儲存過期巴沙魚，銷售給加盟商及消費者，13日聯合南投縣、彰化縣衛生局啟動多組稽查人力，前往該公司總部、3家分店及倉儲等地，現場共查獲過期的巴沙魚3萬9000公斤、芙蓉魚570公斤及醬（配）料等食材56.68公斤，當場全數封存，全案移送地檢偵辦。

台中市政府衛生局聯合南投縣、彰化縣衛生局13日啟動多組稽查人力，，前往該公司總部、3家分店及倉儲等地，現場共查獲過期的巴沙魚3萬9000公斤、芙蓉魚570公斤及醬（配）料等食材56.68公斤，當場全數封存，全案移送地檢偵辦。（中市府衛生局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府衛生局13日聯合南投縣與彰化縣衛生局啟動多組稽查人力，前往該公司總部與直營店、南屯區倉儲點及西屯店、南投埔里店及彰化縣員林店等3家加盟業者稽查，查獲3萬9000公斤巴沙魚、570公斤芙蓉魚及56.68公斤醬（配）料等食材，當場全數封存。

衛生局說，該業者儲存及將過期品重新標示，販售給下游不知情的加盟商，涉違反刑事詐欺行為，且違反食品安全衛生管理法，依食安法規定可處6萬元以上、2億元以下罰鍰；另，此案因涉違反刑事詐欺行為，後續將移送地檢署偵辦，市府也會積極與檢調合作，攜手打擊不法食安案件，保障市民健康。

衛生局呼籲，食品業者應遵守食安法相關規定，落實衛生自主管理，勿存有不法或僥倖，如經查獲違規將依法處辦；另也提醒消費者購買食品務必看清有效日期，如有來源或標示不明的產品應避免購買，也可向衛生局反映，共同把關食品安全。