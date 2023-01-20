有些人把感情看得非常重，甚至會為了愛人拋棄自我，這也成為他們的致命弱點，變成被人利用的工具。《靈匣網》近日分享5個愛情中容易被利用的星座，他們付出一切，為喜歡的人犧牲，卻只是對方的備胎，真心換來絕情。

1、巨蟹座

巨蟹座個性穩重踏實，對家很有責任感，一旦陷入情網，就會全心全意地付出，而且他們容易對弱勢族群產生同情心，有心人士只要稍加利用，巨蟹座就可能迷失於戀愛中，就算被利用也渾然不知，全心奉獻卻換來絕情，建議巨蟹座戀愛時要保持理智，要多加觀察，確保對方的真心，不要過度依賴另一半。

2、雙魚座

雙魚座心地善良，有很強的同理心，無論遇到什麼情況，都會設身處地為別人著想，因此也容易心軟，受到他人的影響，或是願意犧牲自己去幫助他人，戀愛時雙魚座屬於奉獻型人格，爭執中經常妥協，甚至可能被另一半利用，建議他們要增強防備心，想法別容易被人左右，要試著建立自信，堅定自己的意志。

3、牡羊座

牡羊座待人很真誠，做事態度謙遜穩重，對於戀愛也是如此，總是義無反顧地向前衝，擁有俠客精神，因此每當看到伴侶有難時，他們總是會盡力去幫忙，若是遇到非真心想戀愛的對象，他們就容易被利用，好在牡羊座並沒有戀愛腦，一旦發現自己真心換絕情，就會選擇馬上離開，不過還是建議牡羊座無論戀愛或交友，都要多加注意，才能減少傷害。

4、水瓶座

水瓶座非常有個性，總是有許多鬼點子，處理事情不會因循守舊，勇於創新與突破，在待人方面非常謙遜有禮，所以人緣相當不錯，戀愛時他們會把另一半看得比自己重要，為了愛可以妥協與退讓，就算對方傷害自己，他們也無所謂，建議水瓶座戀愛時還是要保有自我，別為了愛情患得患失，才能讓感情路走得更順。

5、射手座

射手座個性樂觀又友善，行動力非常強，戀愛時會非常投入，就算是受過傷，他們也會勇敢再去愛，與牡羊座非常相似，稍有不同的是，射手座更重視愛的感覺，甚至有些戀愛腦，會為了愛人拋棄自我，願意為伴侶付出，就算超出自己的能力範圍，依舊會不惜一切去努力，雖然享受愛情很重要，但建議射手座要保持清醒，別做出錯誤決定。