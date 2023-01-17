男藝人林智賢曾任綜藝節目製作人，以模仿吳宗憲聞名，2009年與趙正平、梁赫群組成團體「景行廳男孩」，於隔年推出迷你專輯，不過團體沒紅多久就各奔東西。林智賢近年鮮少出現在螢光幕前，日前他聊起小S節目就像命理節目，預測非常準確，更因她一句話讓林智賢事業走下坡，忍不住直呼：「妳欠我一句道歉。」

藝人林智賢近日登節目《小姐不熙娣》，提到成團初期看到其他藝人走在街上都會被路人認出來，於是景行廳男孩三人也到街頭試人氣，大概站了30分鐘，站在街上都沒有人理，後來有兩個女生比出照相的姿勢，讓三人開心了一下，沒想到兩個女生是拿相機請他幫忙拍照，讓他們空歡喜一場。

當年他們曾紅到去校園辦活動，都會造成現場大爆動，人氣非常高，不過林智賢說上小S的節目就像上命理節目，他解釋：「就是妳很容易一個靈感就一語成讖，就是妳臨時講出來的話，但是會經過三年或五年，會得到一個印證」，當時景行廳男孩有節目播出時段剛好與《康熙來了》對打，結果小S一句「唉啊，撐不到一個月」，結果景行廳男孩的節目真的只做了兩個禮拜就收場，林智賢表示當時因為電視台高層改朝換代，因此撤掉了他們的節目。

林智賢在節目中控訴小S。（圖／小姐不熙娣YouTube）

林智賢透露有一次在《康熙來了》奪得搞笑王稱號，結果小S直呼「今天是你的人生當中最輝煌的一天」，之後他事業的確一路走下坡，讓林智賢忍不住感慨：「妳欠我一句道歉」。