《大嘻哈時代2》將在1月7日首播。（三立提供）

評審蔡詩芸表演嘻哈歌曲〈Trash Talk〉。（三立提供）

鹿希派今（5日）出席三立、MTV《大嘻哈時代2》首映會，先前被爸爸吳宗憲爆料已經遭到淘汰的他，今自嘲是以淘汰者的身分受訪，他坦言先斬後奏的參加比賽，讓吳宗憲一度不高興，「我們永遠的父子難題就這樣，大家都會有這樣的課題，他不滿意沒跟他討論，但他某種程度也能理解，覺得這是我的人生決定。」

他說吳宗憲知道後只跟他說「報了就要贏，輸了就不要講」，節目主持人美麗本人在旁插嘴：「你早點講你有報名的話，說不定他就投資節目了」，鹿希派回嗆：「如果他入資的話，這個節目就不hip hop了」，一旁的評審陳星翰則表示，有在比賽過程中感受到鹿希派來自父親的壓力。

吳宗憲2021年曾參加「藝起發光」的愛在四月天活動，露希派今被問及是否參與過活動，他表示自己較少參與教會活動，也沒聽過藝起發光、愛在四月天等事，最後更反問大家最近有發生什麼新聞。

與王陽明結婚七年的蔡詩芸，擔任《大嘻哈2》評審，她今被問到「七年之癢」的心情，笑回：「現在七年，我們是可以自由了嗎？」她說夫妻倆結婚多年，感情還是好，雖然日常也為小事爭吵，但這也是當初結婚前認真挑選對象的原因，「我覺得這就是一輩子要互補、體諒」。

她透露王陽明將與「國民姐夫」AKIRA合作新實境節目《神秘五金行》，被問到2人要怎麼溝通，蔡詩芸笑說自己也很好奇，「他們的節目要去台南10天，開五金行，他前幾天跟我說製作單位給他選項問他最不擅長什麼，我就說這應該不難吧，平常也都是我在弄啊」，她透露明後天會帶女兒到台南探班。

全台唯一嘻哈選秀實境節目三立、MTV《大嘻哈時代》掀起了嘻哈熱潮，第一季勇奪第57屆金鐘獎綜藝節目獎，1月7日（六）推出的《大嘻哈時代2》，榮獲文化部製作補助，節目規格升級、陣容更加堅強。邀請陳鎮川與謝乾乾聯手製作，評審陣容包括蔡詩芸ㄏ迪拉胖與陳星翰，主持群找來阿達、美麗本人、賀瓏及嗩吶，即將帶來全新嘻哈感受，讓節目再升級，引領台灣流行樂壇的潮流。1月7日起每周六晚間10點於三立都會台、MTV綜合台及LINE TV、 MyVideo播出，台視主頻每周日 22：00播出，Vidol則於每周二22：00播出。