暫別螢幕數月，陳斐娟這陣子只在粉絲團發照發文和粉絲互動，她日前終於回歸三立，除了擔任iNEW台長以外，新節目《關我什麼事》也於今（4日）晚在三立iNEWS登場，將與重量級財經專家日後在新節目中繼續合作，兌現與粉絲很快就會江湖相見的承諾。

三立梳化室的同仁，談到又將看到陳斐娟在梳妝間秒睡的超能力，和爽朗的聲音，覺得親切又溫暖。網友之前在她臉書表達最關心的3大問題，答案提前揭曉，這段時間陳斐娟至少瘦了10公斤，以後穿裙子展現美腿、在新節目不穿長褲了，至於網友愛問台積電、或什麼股票可以買，陳斐娟說新節目要告訴大家理財新趨勢和投資大小事，觀眾準時收看，自然知道如何聰明投資賺錢。

因為深知節目製作不易的種種辛酸，陳斐娟對舊日節目收攤，覺得不捨唏噓發文慨嘆，支持她的粉絲也紛紛表示，舊的不去新的不來，新節目《關我什麼事》一樣專注財經議題，今晚邀請蔡明彰、儲祥生，到場分享專業投資觀點，探討台股是否兔跳有譜。《關我什麼事》每周一至周五晚9點55分在三立iNEWS播出。