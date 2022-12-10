蕭秉治化身特務舉辦「Project X Live Tour 巡迴演唱會」。（粘耿豪攝）

蕭秉治為演唱會，特別瘦身十公斤。（粘耿豪攝）

蕭秉治化身特務舉辦「Project X Live Tour 巡迴演唱會」。（粘耿豪攝）

蕭秉治今晚（10日）登上台北流行音樂中心舉辦「Project X Live Tour 巡迴演唱會」，他化身「X-men」特務站在璀燦鑽石光塔炫爛登場，演唱〈不留活口〉、〈Wild〉揭開序幕，他興奮說：「終於讓我開到屬於自己的大型演唱會了！」還為演唱會拚命瘦身，宣布「跟大家報告個好消息，我瘦到60公斤，我用半年時間整整瘦了10公斤。」

蕭秉治首度個人大型演唱會，不僅打造Double X天地舞台，曲目方面除了他自己的億萬點擊次數金曲〈我還是愛著你〉、千萬點閱次數的〈我好想好想你〉等歌曲，這次還特別選唱了周湯豪〈帥到分手〉、周杰倫〈陽光宅男〉，以及新歌〈外人〉。

他坦言自己很在乎Youtube點閱率，因為不只他一個人創作詞曲，還代表大家的一起努力，也很謝謝歌迷喜歡他的音樂。他的情歌點閱率驚人，今晚在自彈自唱〈都是我的錯〉時，他說：「我常會聽大家說喜歡我寫得情歌，但對我很大的誤會，我什麼風格都會寫，今天我演唱會可以臭屁一下，剛是搖滾的部份，現在是大家誤會我的部份。」全場掌聲如雷。

而他唱到〈我還是愛著你〉時，要求全場一起大合唱，還霸氣說「如果你不會請你離開」，而他今晚演出成功，全場4千名粉絲聽的過癮，五月天瑪莎、劉若英、黃韻玲、丁噹、鼓鼓呂思緯、小男孩樂團也特地抽空力挺。蕭秉治演唱會也將在明年5月6日移師高流行舉行。