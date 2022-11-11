音樂教父黃國倫本周歡度60歲生日，面對這個極具意義的數字，愛妻寇乃馨可說是傷透腦筋，因事前聽聞老公想低調、甚至不想要慶生的念頭，讓她極為難，笑稱黃國倫大概還不想面對「花甲之年」，「在他心裡覺得自己一直是那個20歲的大男孩。」於是寇乃馨急向夫妻倆最敬愛的綜藝教母張小燕求救，張小燕得知後霸氣回了句：「我這做姐姐的來幫他過吧。」

張小燕9日精心策劃預訂了米其林二星掌廚的餐廳、名店蛋糕、還特別邀約黃國倫在演藝圈極為重要的貴人、伯樂們都一起集結歡聚，包括大家長小燕姐與王牌製作人薛聖棻及旗下多位得獎製作大將、三金導播李麗芳等重量級大咖，陣容堅強能撐起台灣綜藝界的半邊天。

當天，黃國倫本帶著平常心跟愛妻前往餐廳，不料一踏進包廂，在毫無預警的狀況下接招這超大驚喜，眾好友們大聲唱和生日快樂歌迎接，薛聖棻發揮做節目創意，獻上一顆超大壽桃作為祝福，並笑噹壽星已經進入「壽桃界」的階段，張小燕更逗趣拿著壽桃手舞足蹈，現場氣氛超級歡樂，讓壽星黃國倫感動不已，直呼快哭了。

黃國倫內心充滿感恩：「我真的何德何能，能夠讓我們最愛的綜藝大姐大小燕姐幫我慶生。」在生日蛋糕前，他許下生日願望：「疫情年代，感受最重要還是健康。所以第一個願望祝福大家身體健康！每個人平安喜樂、事業發達。」許第二個願望時，他感性喊話：「希望跟老婆乃馨感情越來越好，我這幾年常讓她委屈，我希望能成為更好的丈夫，跟她同心協力，我們繼續再創造另一個鳥巢的奇蹟。」寇乃馨聞言忍不住搞笑回應：「啊？還要這麼累嗎？」至於第三個願望，黃國倫再耍起「倫式冷幽默」問張小燕，「有什麼要推薦的嗎？」更大讚「小燕姐許願很靈的」。

原來74歲的張小燕之前曾許願要為健康瘦身，下決心戒掉多年來習慣的消夜，一年來已成功瘦了10公斤，如今她體態輕盈、顯得青春又有活力，當天也與大家開心話家常、享美食，一掃之前傳出身體堪憂的傳聞，張小燕減肥的堅強毅力也激勵黃國倫繼續積極剷肉，寇乃馨透露，「他會儘量少吃澱粉、多喝水配蛋白質，雖然有時半夜還會偷偷吃肉桂捲，但目前已減掉13公斤，若再加上一點運動，體態就會越見完美了。」

準備什麼生日禮物給老公？寇乃馨表示：「反正他就是只愛吉他啊！我想今年大壽特別嘛，預算就無上限！讓他自己去挑選一把特別喜歡的吉他，就考驗他有沒有良心？敢狠心買多貴的？他敢買，我就敢簽帳單啊！有我這麼大器的老婆嗎？」語氣間充滿著浪漫的粉紅泡泡。黃國倫笑說，「事不過三，乃馨已經連續3年生日送我超名貴吉他，已太足夠了，但今年若她很堅持還要送我吉他，我也只好勉為其難答應，畢竟不要違抗老婆的命令比較好。」

談到未來工作計畫，寇乃馨透露新冠疫情來襲真的改變很多規劃，跟好友們都已超過3年沒法面對面聚會，這次回台灣半年多真的非常可貴！除了與親友團聚，也決心把買了7年的房屋重啟裝潢，希望能早日完工入住，並有感分享：「進入人生下半場…我們更珍惜時光！不怕年齡變老，怕的是浪費光陰。」