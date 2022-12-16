苗栗縣幸福旅遊節16日舉辦頒獎典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局長林彥甫規畫幸福旅遊節。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌宣布苗栗縣幸福旅遊節共累積了1億6千萬的消費額。（謝明俊攝）

苗栗縣幸福旅遊節請來小禎與阿KEN代言。（謝明俊攝）

苗栗縣幸福旅遊節一口氣送出3部百萬休旅車。（謝明俊攝）

苗栗縣幸福旅遊節一口氣送出6部電動機車。（謝明俊攝）

苗栗縣幸福旅遊節一口氣送出4個10萬現金獎。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推動苗栗旅遊，祭出大獎吸引各地民眾來苗栗旅遊消費，3個月的活動結束後，順利送出3部休旅車、電動機車及最新iPhone14手機等豐厚大獎，16日由縣長徐耀昌偕同活動代言人阿KEN、小珍等一起將獎品送給得主，阿KEN和小禎透過這次活動代言，認識許多苗栗美食景點，未來還要抽空再回苗栗玩。

苗栗縣長徐耀昌非常重視發展縣內觀光活動，縣府文觀局從去年開始舉辦苗栗旅遊節活動，透過知名藝人代言，加上豪華大獎的誘惑，成功刺激了苗栗旅遊人氣，使得苗栗旅遊節打響全國知名度，今年文觀局繼續加碼，邀來了苗栗女兒小禎和阿KEN擔任代言人，並在在地企業裕隆公司的贊助下，準備了3部休旅車成為旅遊節抽獎活動的最大獎項，來吸引更多的遊客來苗栗玩樂消費。

除了汽車大獎以外，縣府還準備了電動機車、iPhone14、10萬元現金獎等共405組獎項，總額超過千萬元，活動從今年9月1日開始至12月4日截止，民眾只要在苗栗消費5百元以上，就可以用發票上網登錄參加抽獎，結果3個月下來，成功累積消費金額高達1億6千2百萬元。

抽獎活動分3次抽出，其中汽車、電動機車、10萬現金及蘋果手機等大獎，特別安排在16日上午，由徐耀昌與小禎、阿KEN一起頒出，並恭喜這些幸運得主。

徐耀昌表示，感謝民眾對旅遊節活動的支持，在疫情期間仍能持續到苗栗旅遊，支持苗栗觀光產業維續，希望民眾繼續到苗栗休憩玩樂，尤其目前正值大湖草莓季展開，歡迎大家來大湖卓蘭採草莓水果、泰安泡湯、三義舊山線搭乘鐵道自行車、到南庄逛老街，持續關注苗栗的好吃好玩好景點。