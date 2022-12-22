苗栗縣28歲康姓男子22日中午11點多騎乘機車，行經苗栗市新川里柑園路段，不明原因自撞路邊電線桿，結果摔落一旁稻田中，經熱心民眾發現連忙報警，康男被救起時無生命跡象，經送醫搶救後仍不治。
根據了解，康男騎機車在事故路段時，不明原因疑似自撞電線桿，結果摔進路旁4、5公尺高的稻田中，苗栗縣消防局到獲報派員前往救援，消防人員到場時，發現康男已無呼吸心跳，且右手、右腳骨折，立即施以CPR搶救，並送往大千醫院，經搶救後仍宣告死亡，詳細肇事原因仍待釐清。
苗栗縣28歲康姓男子22日中午11點多騎乘機車，行經苗栗市新川里柑園路段，不明原因自撞路邊電線桿，結果摔落一旁稻田中，經熱心民眾發現連忙報警，康男被救起時無生命跡象，經送醫搶救後仍不治。
根據了解，康男騎機車在事故路段時，不明原因疑似自撞電線桿，結果摔進路旁4、5公尺高的稻田中，苗栗縣消防局到獲報派員前往救援，消防人員到場時，發現康男已無呼吸心跳，且右手、右腳骨折，立即施以CPR搶救，並送往大千醫院，經搶救後仍宣告死亡，詳細肇事原因仍待釐清。
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