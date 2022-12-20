「花現苗栗」及「苗栗花城 」兩處燈區，以「花」和「發」的諧音和象徵，祝福苗栗市「花開富貴」，在新的一年一路發、發、發。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

好客廣場有以30朵冰晶玫瑰裝飾的紅色旋轉花塔，營造唯美浪漫氛圍。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

2022苗栗市耶誕活動24日將在苗栗市民廣場展開一系列活動。今年設置「花現苗栗」及「苗栗花城 」兩處燈區，以「花」和「發」的諧音和象徵，祝福苗栗市「花開富貴」，在新的一年一路發、發、發。

苗栗市公所在市長邱鎮軍上任後連續4年舉辦耶誕節活動，以創造屬於苗栗市耶誕風格的耶誕燈會為目標，將山城之美行銷全國，提升觀光效益。

今年的耶誕燈區有2處，分別是苗栗市民廣場「花現苗栗」及市公所前好客廣場的「苗栗花城 」，並在12月24日下午3點起在市民廣場展開一系列活動。

除了好逛的耶誕市集，還有街頭藝人秀，晚上6點30分舉辦耶誕點燈音樂會，特別邀請在YOUTUBE擁有百萬點閱率，走過紐約、歐洲、澳洲等6個國家的最潮雙女聲創作歌手安妮塔克Annie ＆ Taco開場表演，晚間7點將邀請國際級表演團隊─狂夢藝術LIT ART，利用火和LED素材，帶來精彩的移動式點燈秀，接著還有充滿熱情活力的懷舊樂團演唱，以及全國唯一的客家兒童合唱團帶來膾炙人口的歌曲。

苗栗市長邱鎮軍表示，今年耶誕主燈名為「花現山城」，採用有堅毅與富足（富竹）寓意的金色竹子做為山形，搭配手工編織的竹篾工藝與紅綠色籐球以及仿真花藝，純手工打造8米高，充滿耶誕禮物感的創意耶誕樹。

另在好客廣場有以30朵冰晶玫瑰裝飾的紅色旋轉花塔，營造唯美浪漫氛圍。現場還準備1000份紀念品，只要拍照打卡上傳FB「2022苗栗耶誕」粉絲專頁，就可兌換打卡好禮。