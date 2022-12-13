美國參議院選舉的延長賽，在12月6日喬治亞的選舉結果出爐後，已告一段落。民主黨的現任參議員華納克（Raphael Warnock）以51.4%對48.6%的2.8個百分點擊敗著名的美式足球明星沃克（Herschel Walker），連任成功，也讓民主黨在參議院的席次增加1席，無需靠副總統賀錦麗投下關鍵票，就可享有該院的多數。在過去兩年的3次聯邦參議員的延長賽選舉中，民主黨連續讓共和黨三振出局，不過由於共和黨卻在州長、副州長、州務卿、州檢察長等全州的選舉中都能勝出，因此部分觀察家認為民主黨在聯邦參議員的選舉獲勝，並不表示這個州已經由紅轉藍，而是更像一個標準的紫州，兩黨勢均力敵。

過去50年的美國總統大選，喬治亞州與其他南方的阿拉巴馬或密西西比州等深紅的州相比，並非共和黨穩贏的鐵票區。在民權運動促使南方各州轉紅的1970年代，民主黨提名了喬治亞前州長卡特為總統候選人，也兩度贏得這個州的選舉人票；來自南方阿肯色州的柯林頓，則是在1992年的總統大選中，在喬治亞獲勝。歐巴馬的兩次總統大選及希拉蕊2016的選舉，儘管都在這州落敗，但差距都在8%以內。拜登在2020年在此近500萬的選票中，以不到1萬2000票的0.23個百分點勝出。

在當年的兩個參議員選舉中，共和黨現任參議員珀杜（David Perdue）在11月的大選中，以49.7%的得票率領先民主黨對手歐索夫（Jon Ossoff）的47.9%，票數差距近8萬票，但因未獲得過半才能當選的規定，因此又在次年1月進行第二輪的延長賽，結果歐索夫反而超前5萬多票，以1.2個百分點勝出。

另一場則是特別選舉，此乃因原任參議員伊薩卡森（Johnny Isakson）在前一年以健康因素為由辭去職務，遺缺由州長坎普（Brian Kemp）任命羅弗勒女士（Kelly Loeffler）在2020年初接替，但後者就必須面對該年底的改選。這個特別選舉因為還有一位共和黨的眾議員柯林斯（Doug Collins）投入，因此羅弗勒僅以近2成6的投票率勝過柯林斯的2成。華納克在第一輪投票的20位候選人中也僅獲得近3成3的得票，兩人都未過半。在第二輪的選舉中，華納克最終以近10萬票的2個百分點勝出。

這兩場選舉的勝利讓民主黨與共和黨在參議院的席次相當，但因有參議院議長的副總統賀錦麗可以在平手時投下關鍵的一票，因此民主黨取得最微小的多數。這次民主黨在期中選舉中拿下共和黨賓州現任議員退休的開放席次，且所有現任者都連任成功，得以享有51對49的多數，不僅在所有委員會都可以有優勢而非同等的人數，更可以無需忍受偏保守意識形態的西維吉尼亞參議員曼欽（Joe Manchin）之要脅。另一位與曼欽行事風格有些接近的亞利桑那州參議員希內碼（Krysten Sinema）日前宣布退出民主黨，成為參議院繼緬因州的金恩（Angus King）和佛蒙特的桑德斯（Bernie Sanders）後的第3位獨立人士。後兩者加入民主黨團運作，希內瑪看來也會複製這個模式。

共和黨必須檢討的是川普在這次選舉中扮演的負面角色，因為沃克等於是川普欽點的候選人，儘管爭議（家庭暴力、不負責人的父親、強迫懷孕女友墮胎等）不斷，但最終還是贏得共和黨的初選，卻在大選中，如同部分川普所支持的有瑕疵候選人，敗下陣來。 在先前總統大選後遭川普譴責未能讓他在喬治亞勝出的州長坎普及州務卿拉芬史伯格（Brad Raffensperger），儘管在初選中碰到川普支持候選人的挑戰，最終都能大勝對手，也在期中選舉輕易擊敗民主黨對手勝出。坎普得了211萬多票，拉芬史伯格則是208萬票，但同樣是全州投票的沃克，則僅獲得不到191萬票，而華納克則比民主黨的候選人多了近20萬票，顯然出現了分裂投票的情形。

有人認為坎普是這次選舉最大的贏家，甚至還鼓勵他投入2024年的選舉，或至少成為副總統候選人，替共和黨保住關鍵的16張選舉人票。至於官司纏身的川普是否還能夠再造2016年的旋風，仍是未知數，但他在喬治亞州的確沒有足夠的賣點，共和黨在勝選的優先考量下，還否願意押寶在他身上，令人懷疑。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）