民進黨嘉義市長選舉慘敗，前台南縣長蘇煥智今天表示，嘉義市一向是綠大於藍的基本盤，但選舉結果凸顯了蔡政府及民進黨在大敗後的檢討及作為，並沒有讓人覺得真心改善耳目一新的感覺。人民看不到民進黨對於慘敗，有任何真誠的反省與檢討。人民的不滿依舊延續下去。

蘇煥智指出，九合一大選後三個禮拜，民進黨市長候選人李俊俋在嘉義市長選舉以34.8％比63.6％，再度敗給國民黨現任市長黃敏惠。嘉義市一向是綠大於藍的基本盤，結果顯示，雖然中央完全執政，但敗選後，人民的不滿依舊延續下去。

他批評，這段期間民進黨中執委郭再欽在農地上偷埋爐碴等有害廢棄物的弊案被起訴，更證明地方的黑金腐化。民進黨不敢要求具有黑道背景的中常委辭職，不敢禁止公職人員與黑幫往來，不落實取締黑幫；反而未經民主公開聽証透明程序，利用「擴大排黑參政權立法」來轉移焦點打假球，並擴大對人權的侵害。其缺乏虛心檢討態度，反而霸道好鬥依舊！

至於民進黨提出的檢討報告，蘇煥智表示，報告將「抗中保台」的論述列為應調整，甚至連義務役應該由目前4個月延長為一年以上，都認為是影響年輕選票的原因而猶豫不決，更是讓人無法接受。這讓「抗中保台」淪為「嘴砲」！完全不負責任。檢討報告徹底曝露民進黨決策高層連核心的「捍衛台灣生存」的決心、意志都嚴重不足，令人嚴重失望！

他認為，如果蔡政府及民進黨再沒有徹底虛心檢討改善，展現一翻新的氣象。恐怕輸的不只是嘉義市長選舉；這一次台北市立委補選，縱使有吳怡農這麼優秀的人才，恐怕要逆轉勝也很困難！