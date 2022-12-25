民進黨在九合一選舉後，是否能在執政的直轄市、縣市議會議長選舉中勝選，備受外界矚目，民進黨中評會今日也由主委賴瑞隆、委員管碧玲前往台南市議會及高雄市議會坐鎮督軍，在台南市議會，民進黨邱莉莉以36票擊敗郭信良21票當選議長，高雄市則由民進黨康裕成以35票擊敗陸淑美的28票當選議長。

各縣市今天舉行正副議長投票，由於高雄市這屆議員藍綠席次相當接近，台南市也一度傳出拉攏國民黨合作聲音，為防止跑票，賴瑞隆在選前一再強調，各縣市議長、副議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲之黨紀處分，民進黨從政同志，應恪遵黨章、黨綱及民進黨各項紀律規定。

賴瑞隆今天上午10點前往台南市議會民進黨黨團坐鎮，中評委管碧玲則前往高雄市議會民進黨黨團，確保黨籍議員票票入匭，順利在台南市議會由邱莉莉以36票擊敗郭信良21票當選議長、高雄市則由康裕成以35票擊敗陸淑美的28票當選議長。

賴瑞隆表示，感謝所有黨籍議員，共同團結一致投票，贏得高雄、台南議長選舉，特別是在民進黨九合一敗選低迷時刻，這樣的團結勝選格外重要，期許所有黨員同志繼續團結改革，擦亮清廉勤政愛鄉土的創黨價值，重新喚起台灣人民的信任與期待。