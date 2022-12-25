第20屆屏東縣議員25日正式就職並選正副議長，55席中綠營占13席、藍營19席、無黨籍23席。（謝佳潾攝）

第20屆屏東縣議員25日正式就職並選正副議長，55席中綠營占13席、藍營19席、無黨籍23席，國民黨成功拉攏無黨籍，由周典論、盧文瑞以36、41票高票當選正副議長，民進黨籍吳亮慶則把議長票投給無黨籍鄭清原、副議長票投廢票，將因跑票被開除黨籍。

屏東縣55名議員今天全數出席就職典禮，並參與正副議長選舉，國民黨推周典論搭盧文瑞，民進黨派李世斌搭許展維，而因綠營僅占13席、藍營高達19席，所以選舉結果如藍營預期，在成功拉攏無黨籍後，順利以高票拿下正副議長席位。

國民黨因第8選區縣議員潘翠雲疑似失誤，原被唱票投給周典論的票最後被判定為廢票，所以19席只拿下18票，對此，潘翠雲只稱，「我支持正副議長」。但周典論成功拉到無黨籍18票，最後以36票當選議長，成為3連霸議長；盧文瑞則拿到更高票41票，成為2連霸議長。

相較之下，民進黨的正副議長選票因吳亮慶跑票都僅拿到12票，吳亮慶的議長票投給無黨籍鄭清原，副議長票則投廢票。

日前民進黨屏東縣黨部召開縣議會黨團會議、討論正副議長提名人選時，有意參選議長的吳亮慶因提出的建議不被採納，憤而離席，當時就傳出他可能退黨的消息。對此，縣黨部主委羅平道指出，吳亮慶的跑票預料之中，但也會祭出黨紀，將移送中央黨部做開除黨籍處分。

羅平道說，有聽聞吳亮慶要退黨，但遲遲未收到文件，反正一切照程序辦理，明天上班日就會將相關資料送到中央黨部。

「是我開除民進黨。」會後吳亮慶受訪表示，屏東的民進黨已經沒有當初的精神了，不值得再參加，他不會主動提退黨，隨便黨部處置，反正他選舉從來也沒在靠黨的。