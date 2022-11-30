高雄壽山動物園歷經1年多的「新動物園運動」改造，即將在12/16開始試營運，全新的規畫有超好玩的親水廣場、不一樣的遊園視野、更友善的動物新家。壽山動物園於民國67年成立於西子灣，民國75年搬遷到壽山現址，市長陳其邁上任後有感於全國三大公立動物園之一的壽山動物園，因長年經費不足、設施老舊，在109年10月9日宣示啟動「新動物園運動」，指示觀光局於2年內整建完成，打造一個符合動物福祉、友善參觀空間的現代化動物園。

動物混養共生(高雄市觀光局提供)

高市府水利局打造全新的親水廣場超好玩(高雄市觀光局提供)

市長陳其邁表示，這場開園來最大規模的動物園升級計畫，以提升動物福祉為目標努力，未來壽山動物園將創造更多美好故事，延續跨世代共同回憶，讓動物與人類友善共存；也感謝副市長林欽榮督導整體計畫執行及跨機關協調，歷經518天的日子，召開66場會議，動員18,000名人力，讓新動物園運動如期如質完工，成就屬於大家的壽山動物園。

山形屋讓遊客得以窺視動物居住環境(高雄市觀光局提供)

110年初委託邱文傑建築師事務所及AxB 建築工作室進行「新動物園運動」規劃案，為確保本案順利執行，市長指示具豐富工程經驗的林欽榮副市長督導整體計畫執行及跨機關協調，並制訂分區施工，透過跨局處合作，由市府工務局養護工程處進行入口意象營造、園區道路優化及特色花藝妝點，水利局則將親水廣場變身成超好玩的噴泉、像煙囪的水霧，小朋友還可以在清涼的水池打水仗。後續園區內動物生活空間及遊園動線、服務設施等，交棒由觀光局施作，觀光局局長周玲妏表示，本次改造以增進動物福祉為主要目標，工程進行中亦邀請動物領域相關專家學者，提供規畫建議及實質圖說審查之寶貴意見。

遊客可在空橋觀察迷你驢(高雄市觀光局提供)

為了將壽山動物園改造為融合自然的和諧參觀空間，邱文傑建築師思辨人與動物、看與被看的關係：新建的空中廊道輕觸大地，穿梭在動物棲地之上，隱身於金屬網後窺視動物，空橋下懸掛四座觀察廊，營造新型態的展示空間，從知性的角度出發近距離與動物相遇，更前進既有老舊獸舍，打開部分屋頂，導入陽光，雨水，更改善獸舍的通風，清潔與排水功能。人類可進入室內一窺部份獸舍的生活空間。此外，黑猩猩從巨大鐵籠遷移至類棲地的新家。人類則進入籠舍休憩消費，體驗被圈養的狀態，進而反思人類與動物的關係！至於園區指示標誌及展示說明則邀請工二設計出手相助，抬升指示牌傳統功能性思考而更著重於美感及功能並重的設計成果，為園區加分。

整體改造工程經費總計約5.5億元，工程亮點之一為總長440M的空橋，倚靠既有喬木的位置穿梭興建，並蜿蜒貫穿原2座核心獸舍，漫步在自然林蔭的天空步道的同時，也讓壽山夏天的炎熱留在樹梢，空橋下方也自然成為動物乘涼的所在，入口處遊客可搭乘玻璃帷幕電梯上升至空橋，自由選擇左、右半區的遊園動線。

兩座山脈意象的建築分別是「水豚山屋」及「黑熊山屋」讓遊客得以窺視動物居住環境的首創設計。壽山動物園本次引進水豚，並與羊駝、迷你驢等多種草食動物混養，遊客可從上往下欣賞動物的棲息行為，也可往下步行到展覽館以平視角度近距離觀察動物。考量黑熊攀爬樹木的習性，黑熊山屋打造讓黑熊可以攀爬的棲架，還附帶澡盆讓黑熊在夏天可以泡澡降溫，戶外棲地則擴大分為三個獨立的區域，讓獨居性的黑熊得以同時放展，也不會互相干擾。

園區內三隻黑猩猩這次搬到了有大樹環繞、大塊岩山、瀑布及流水環繞的新家，遊客站立雨豆樹下透過玻璃觀景窗直視黑猩猩，不再像從前只能看到鐵籠後被金屬切割的身影。黑猩猩原本居住的鐡籠，新建1棟三層樓白色建築，化身鐵籠咖啡屋並命名為「光室咖啡」，提供遊客休憩用餐空間，並利用鐵籠的特性，巧妙的將貪吃的獼猴阻隔在外，預計於112年開始營運。

在網路鄉民們的敲碗期盼下，壽山動物園預計於111年12月16日重新開園試營運，動物園也歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，即時關心動物日常！詳情請上壽山動物園臉書粉絲團 https://www.facebook.com/ShouShanZoo 查詢。