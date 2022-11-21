根據櫃買中心統計，本周有進典(6843)在11月21日上櫃掛牌以及聖安生醫(6926)在11月25日登錄興櫃。
截至上周五為止，股票已上櫃家數有802家，今年度累計上櫃掛牌公司有21家，櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有伯特光(6859)、保勝(6517)、天擎(6708)、倍力(6874)、巨有科技(8227)，俟董事會核議有偉康科技(6865)、長佳智能(6841)、東研信超(6840)，待審議有愛爾達(8487)、南俊國際(6584)、綠茵(6846)、鏵友益(6877)、雄順(2073)、聯寶(6821)。
興櫃股票部分，目前有301家登錄興櫃，今年度累計興櫃掛牌有55家，目前已受理尚未櫃檯買賣家數一般板有1家、戰略新板有1家，今年度累計受理櫃檯買賣家數有一般板43家；戰略新板有11家。
目前登錄創櫃板家數共計94家，輔導中家數55家，今年度累計登錄家數14家，今年度累計申請輔導家數32家。
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