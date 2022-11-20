桃園永豐雲豹昨（19）日克服多達25分落後的頹勢，歷經延長賽以120比115驚險擊敗新北中信特攻，在開幕戰拿下了新賽季首勝，今日雲豹同樣在下午4點半主場作戰，對手將會換成臺中太陽，T1聯盟賽前也公布了雙方名單，雲豹依然由「魔獸」霍華德（Dwight Howard）領軍，力扛上賽季奪下得分王的太陽洋將仕東（Diamond Stone）。

霍華德昨役代表桃園雲豹以先發中鋒登場，全場拿下38分、25籃板及9助攻，僅差1次助攻就能完成大三元，幫助球隊克服曾落後多達25分劣勢，在延長賽中以120比115擊敗新北中信特攻，拿下本賽季開門紅。

不過已經37歲的霍華德，來台首戰就幾乎打滿正規時間47分鐘，而且這還是他自4月9日代表湖人面對雷霆之後的首場比賽，如何控管霍華德的體力分配會是一大問題，但今日面對臺中太陽的比賽，霍華德依然被帶進了球員名單當中，雲豹其他球員部份陳建銘則是遭到割捨，改為登錄劉宏柏。

至於臺中太陽則由仕東領銜陣容，搭配另外2名洋將陛下（Tony Bishop）、艾倫（Aaron Geramipoor），以及特案外籍生白薩。2隊戰績方面，雲豹目前拿下1勝1負，多賽1場的太陽則是1勝2負。