10月23日（周日）進入霜降節氣，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，10月28日木星暴衝逆行回到災難宮，事情容易被放大、誇大，小心周圍的人群魔亂舞，惹事生非，這段時間切忌「貪」與「衝動魯莽」，否則會發現詐騙橫行。慶幸的是土星順行，思路會漸漸清晰，事業的曙光與突破點會出現，只要持續努力光明就在前面，11月17日之後新局面將會打開。

邱彥龍老師說，10月31日火星又開始逆行，一直到2023年1月13日，都會覺得執行力變得遲緩與懈怠，建議最好利用這段時間規劃來年方針與走向，超前部署，來年就會更順利，千萬不要「動怒」與「懶惰」，否則會影響人際關係、財富跟健康，為自己帶來官司與意外災難。

邱彥龍老師提醒，霜降這段期間，多事之秋到來，因錢財、意外事故、暴力、被設局而帶來的官司會大量爆發，另外，情感創傷、燒燙傷、刺傷、火災的危險以及謀殺、自殺、溺水、拘留、被謀害監禁或死亡事件恐都會陸續發生。

邱彥龍老師進一步指出，10月17至11月15日之間酒色之神發威、桃花煞重，個人的情感、魅力和戀愛運極強，但已婚者要小心容易遇到爛桃花、外遇、出軌之事，慎防仙人跳、桃色詐財等事件，交往對象一定要慎選。

邱彥龍老師引用《易林．屯之遯》卦：「江河海澤，眾利安宅。可以富有，飲御嘉客。」提醒，霜降期間大至國家、地區，小至企業、家庭，皆首重歸屬感跟安心，才能齊心向前。